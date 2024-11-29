Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Dolomiti Energia'yı Mağlup Etti

Beşiktaş Fibabanka, Dolomiti Energia'yı Yenerek Öne Geçti

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Dolomiti Energia Trento karşısında 83-68 galip geldi. Trento kentindeki Il T Quotidiano Arena'da gerçekleşen karşılaşma, başlangıçta zorlu geçti.

Maçın Gidişatı

İlk çeyreği 20-17 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alarak soyunma odasına 39-32 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açmayı başaran Beşiktaş, son bölüme 60-42'lik skor ile girdi.

5. Galibiyet ve Gruptaki Durum

Beşiktaş, bu karşılaşmayı 83-68 kazanarak A Grubu'ndaki 9. maçında 5. galibiyetini elde etti. Öte yandan Dolomiti Energia ise 6. yenilgisini alarak zorlu bir dönem geçirmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.