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Beşiktaş Fibabanka, Dreamland Gran Canaria'yı Ağırlıyor

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dreamland Gran Canaria ile kritik bir maç yapacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:48
Beşiktaş Fibabanka, Dreamland Gran Canaria'yı Ağırlıyor

Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Mücadele Edecek

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 8. haftasında yarın, İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria ile karşılaşacak. Müsabaka, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek ve saat 20.00'de başlayacak.

A Grubu Sıralaması

Beşiktaş Fibabanka, A Grubu'nda şu ana kadar elde ettiği 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor. Rakip takım Dreamland Gran Canaria ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile grubun ikinci basamağında bulunuyor.

Bu kritik karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Beşiktaş Fibabanka'nın hedefi, galip gelerek grup aşamasındaki iddiasını artırmak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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