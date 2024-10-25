Beşiktaş Fransa'da Turu Geçti: Lyon'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, Fransa'da 3 Puan Kazandı

Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek zor bir karşılaşmadan galip ayrıldı.

Gedson Fernandes'in Golüyle Galip Geldi

Karşılaşma, Groupama Stadı'nda gerçekleşti ve Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek golü 71. dakikada Gedson Fernandes attı. Bu sonuç, Beşiktaş'ın turnuva grubundaki ilk galibiyeti oldu. Önceki iki maçında Ajax ve Eintracht Frankfurt'a kaybeden siyah-beyazlılar, bu zaferle moral buldu.

Lyon'un Yenilgi Serisi Sona Erdi

Öte yandan, Olimpik Lyon'un son 5 maçlık galibiyet serisi de Beşiktaş karşısında son bulmuş oldu. Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı ve puanını 6'da tutmak zorunda kaldı.

Kale Girişlerini Kapatma Başarısı

Beşiktaş, bu sezon kalesini gole kapadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı. Trendyol Süper Lig'de oynanan 4 maç ve birer TFF Süper Kupa ile Avrupa Ligi maçında rakiplerinin bu sezon gol atmasına izin vermedi.

Gedson Fernandes'in Sevinci Devam Ediyor

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon 7. kez gol sevinci yaşadı. Bu gol, onun tüm kulvarlardaki gol sayısını 7'ye çıkardı. Süper Lig'de 3 ve UEFA Avrupa Ligi eleme turlarında 4 gol kaydetti.

VAR Kontrolü İle Gol İptali

Maçın 24. dakikasında Olimpik Lyon'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sağ kanatta topla buluşan Cherki, pozisyonda Tolisso'yu gördü ancak hakemin VAR'a dayanarak verdiği ofsayt kararı golü geçersiz kıldı.

Pensaltı Kararı Değişti

Maçın 27. dakikasında Lyon'un kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonrası serbest vuruş olarak değiştirildi. Emirhan Topçu'nun müdahalesi sonrası yerde kalan Lacazette için hakem önce penaltı kararı vermişti, ancak VAR incelemesi sonucu kararını değiştirdi.