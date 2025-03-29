Beşiktaş-Galatasaray Derbisi: Okan Buruk'tan Değişmez İlk 11 ile Mücadele

Galatasaray Derbisi Öncesi Notlar

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde son maçlarının ilk 11’ini korudu. 28. haftada 4-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinden değişiklik yapmadan sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım, ligdeki namağlup liderlik serisini sürdürmeye çalıştı.

Okan Buruk’un Tercihleri

Okan Buruk, kritik derbi için Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’den oluşan bir ilk 11 ile sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı ve Mario Lemina yer aldı.

Kadrodaki Zorunlu Değişiklikler

Üç yabancı futbolcunun kadroda yer almadığı derbide, Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Elias Jelert maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatsız olan Jakobs ve ağrıları bulunan Sallai ile Jelert derbinin kadrosunda yer almadı. Ayrıca, genç oyuncular Efe Akman, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de bu kritik karşılaşmada yer almadı.

İlk Derbi Heyecanı

Galatasaray’da, üç futbolcu bu derbi heyecanını ilk kez yaşadı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata, Beşiktaş’a karşı bir resmi maçta mücadele etmenin heyecanını yaşadılar.

Taraftar Desteği

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Dolmabahçe’deki derbiyi yalnız bırakmadı. Akşam saatlerinde Taksim’deki Gezi Parkı’nda toplanan taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında Tüpraş Stadı’na taşındı. Misafir takım tribününde yer alan yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına destek verdi.