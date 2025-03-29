Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Öne Çıkan Notlar

Ole Gunnar Solskjaer Değişiklik Yapıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide dikkat çeken değişikliklere imza attı. Son olarak TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde üç değişiklik yaparak sahaya çıkan Norveçli teknik adam, Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.

Yedek Kulübeleri Dikkat Çekiyor

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı. Ciro Immobile, bu sezon üçüncü kez yedek beklerken, 33 maçta 15 gol ve 3 asist performansı sergiledi.

Santrforsuz Formasyon Tercihi

Solskjaer, derbide Ciro Immobile yerine santrfor orijinli olmayan Rafa Silva ile hücum planlaması yaptı. Bu değişiklik, forvet alanında santrfor kullanmama kararı olarak dikkat çekti.

Solskjaer’in İlk Derbi Deneyimi

Beşiktaş'ın başında ilk derbi deneyimini yaşayan Ole Gunnar Solskjaer, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao maçı ile görev almıştı. Bu sezon 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahada yer aldı.

Jonas Svensson’un Dönüşü

Jonas Svensson, sakatlık sonrası iki maç aradan sonra derbide ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş, Svensson'un oynamadığı iki karşılaşmayı kaybetmişti ve bu sezon 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asist katkısı sağladı.

Urs Meier Tüpraş Stadı'nda

Beşiktaş, Urs Meier’i derbiyi gözlemlemesi için İstanbul’a davet etti. Tüpraş Stadyumu’nda VAR monitörü başında fotoğraflanan Meier, Serdal Adalı ile derbiyi izleyecek ve maç sonrası tartışmalı pozisyonları değerlendirecek. Beşiktaş'ın, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yabancı hakem isteği tartışma yaratmıştı.

Kapalı Gişe Atmosferi

Süper Lig’in 29. haftasında oynanan derbi, Dolmabahçe'de kapalı gişe gerçekleşti. Beşiktaş taraftarları stadyumu tamamen doldururken, sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurarak takımlarına destek verdiler.