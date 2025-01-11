Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Sakatlığı Hakkında Açıklama Yaptı

Beşiktaş, Bodrum FK maçında sakatlanan Gedson Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:56
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Sakatlığı Hakkında Açıklama Yaptı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynanan maçta sakatlanan Gedson Fernandes'in durumu merak konusu oldu. Beşiktaş, oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 25. dakikada Ali Aytemur ile girdiği hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan Fernandes, baş dönmesi şikayeti nedeniyle oyuna devam edememişti. Bu olaydan sonra sağlık görevlileri, hemen müdahale ederek oyuncuyu saha kenarına taşıdı. Gedson’un yerine 25. dakikada Moatasem Al Musrati oyuna dahil oldu.

Beşiktaş’ın açıklamasında, “Gedson Fernandes'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Tedbir amacı ile gözlem altında tutulan oyuncumuzun kontrollerinin tamamlanması ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Bu durum, Black Eagles taraftarında bir rahatlama sağlarken, Gedson Fernandes’in durumu merakla takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum FK Sözcüsü Onur Talay'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi: VAR Tepkisi!
2
Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti
3
ÇİMSA ÇBK Mersin, Danilos Pizza'yı 83-68 Mağlup Etti
4
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Mücadeleye Çıkıyor
5
Atletizmde Kadın Liderler İçin Yeni Komisyon Kuruldu
6
Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır!
7
2025 Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara'da Başlıyor!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı