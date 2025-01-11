Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Sakatlığı Hakkında Açıklama Yaptı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynanan maçta sakatlanan Gedson Fernandes'in durumu merak konusu oldu. Beşiktaş, oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 25. dakikada Ali Aytemur ile girdiği hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan Fernandes, baş dönmesi şikayeti nedeniyle oyuna devam edememişti. Bu olaydan sonra sağlık görevlileri, hemen müdahale ederek oyuncuyu saha kenarına taşıdı. Gedson’un yerine 25. dakikada Moatasem Al Musrati oyuna dahil oldu.

Beşiktaş’ın açıklamasında, “Gedson Fernandes'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Tedbir amacı ile gözlem altında tutulan oyuncumuzun kontrollerinin tamamlanması ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Bu durum, Black Eagles taraftarında bir rahatlama sağlarken, Gedson Fernandes’in durumu merakla takip ediliyor.