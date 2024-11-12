Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklara adım adım devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst özel işleri nedeniyle ülkesinde bulunurken, antrenman yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Yaklaşık bir saat 15 dakika süren idmanda, oyuncular kondisyon ve taktik çalışmalara odaklandı. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı, ardından dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.