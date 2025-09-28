Beşiktaş - Kocaelispor: Derbi Öncesi Kritik Sınav

Maç Önizlemesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak. Mücadele Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı takım, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 9 puan topladı. Süper Lig'e 16 sezon sonra dönen Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puanda bulunuyor.

Beşiktaş'ın Hedefi

Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında elde edeceği galibiyetle gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine moralli gitmeyi hedefliyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen teknik ekip, Kocaeli temsilcisini yenerek derbi hazırlıklarına avantajlı başlamayı amaçlıyor.

Eksikler ve Kadro Durumu

Siyah-beyazlılarda Kocaelispor maçı öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Salih Uçan, RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında forma giyememiş; Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi ve o da kadroda yer alamayacak.

Öte yandan, statü gereği Kayserispor maçında forma giyemeyen 8 yeni transfer, Kocaelispor karşısında şans bekleyecek. Bu oyuncular: Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut.

Teknik Direktörler ve Geçmiş Karşılaşmalar

Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet aldı. 40 yaşındaki teknik adama ilk kez Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında rakip olan Beşiktaş, söz konusu maçtan 2-1 galip ayrıldı. Selçuk İnan'ın Gaziantep FK'daki dönemiyle Beşiktaş üç kez daha karşılaştı ve siyah-beyazlı ekip bu maçlarda 2-0 ve 2-1 skorlarıyla mağlup oldu; bir maç ise 1-1 berabere sonuçlandı.

Tarihi Not: 16 Sezon Sonra

Beşiktaş ile Kocaelispor ligde 16 sezon sonra yeniden karşı karşıya geliyor. Kocaelispor'un 2008-2009 sezonunda Süper Lig'den ayrılmasının ardından iki ekip yıllar sonra tekrar kozlarını paylaşacak. İki takım arasında 2008-2009 sezonunda oynanan son maçlarda Beşiktaş, 5-2 ve 3-1'lik skorlarla galip gelmişti.

Formda İsimler: Rafa Silva ve Tammy Abraham

Beşiktaş'ta Kayserispor deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyette golleri atan Rafa Silva (3) ve Tammy Abraham (1) takımın yüzünü güldürdü. Portekizli oyuncu, bu sezon Eyüpspor maçının ardından ilk kez gol sevinci yaşayarak kariyerinin ilk hat-trick'ini gerçekleştirdi ve performansına yönelik eleştirilere güçlü bir yanıt verdi. Tammy Abraham ise ligdeki 5 maçlık suskunluğunu Kayserispor karşısında sona erdirdi.

Maç Önemi ve Beklentiler

Kocaelispor ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak ligde alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Beşiktaş yönetimi ve taraftarları, teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde Kocaeli temsilcisini yenip Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi amaçlıyor; siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında puan kaybı yaşamak istemiyor.