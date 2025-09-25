Beşiktaş, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmanın ayrıntıları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak planlandı.

Basına kapalı ve yaklaşık 1 saat süren idmanda, Zecorner Kayserispor maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı, top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maç ile sonlandırdı.

Takım, yarını izinli geçirecek olup hazırlıklarına 27 Eylül Cumartesi günü yapılacak antrenmanla devam edecek.