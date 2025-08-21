DOLAR
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 berabere kaldı | UEFA Konferans Ligi play-off

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:16
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı deplasmanda eşitlikle sonuçlandı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma, iki takım için de tur kapısını aralamaya yönelik dengeli bir başlangıç niteliği taşıdı. Maç sonucu her iki ekip için de turu sonlandıracak rövanşa kadar belirsizliği koruyor.

Beşiktaş taraftarları ve futbol otoriteleri, rövanş maçına kadar bu sonuç üzerinden değerlendirmelerde bulunacak.

