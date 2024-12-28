Anadolu Ajansı'na Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Ödül

Ödül Töreninde Anadolu Ajansı'na Övgü

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği 2024 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törenin açılışı, merhum eski federasyon başkanı Bekir Yunus Uçar anısına yapıldı.

Bu özel etkinlikte, Anadolu Ajansı motosiklet sporuna verdiği katkılar nedeniyle basın destek ödülüne layık görüldü. Ödülü, Anadolu Ajansı'nın Spor Haberleri Müdürü Eyüp Karakuş, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'den aldı.

Ödülün Önemi

Anadolu Ajansı'nın bu ödül ile motorsiklet sporuna olan destek ve katkıları resmen tescillenmiş oldu. Bu tür ödüller, sporun tanıtımında medyanın rolünü vurgularken, aynı zamanda sporun gelişimine de katkı sağlıyor.