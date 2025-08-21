DOLAR
40,93 0%
EURO
47,61 0,26%
ALTIN
4.393,71 0,26%
BITCOIN
4.602.551,5 1,69%

Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Berabere — UEFA Konferans Ligi Play-off

UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile 1-1 berabere kaldı; rövanş öncesi kazanan çıkmadı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:19
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Berabere — UEFA Konferans Ligi Play-off

Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Berabere

UEFA Konferans Ligi Play-off Turunda İlk Maç

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre'nin Lausanne takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Maçın Kilit Anları

46. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. İkinci yarıya hızlı başlayan Lausanne'da savunma arkasına koşu yapan Soppy sağdan bindirme yaparak topu içeri çevirdi. Kaleci Ersin'in ayağıyla müdahale ettiği top, Diakite'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rafa Silva müsait pozisyonda vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

70. dakikada orta sahada Beşiktaş baskısıyla kapılan top sonrası soldan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın içeri çevirdiği topa Abraham bekletmeden vurdu, savunma yatarak gole izin vermedi.

78. dakikada Diakite'nin ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada Lausanne'nin beraberlik golü geldi. Sol taraftan Custodio'nun kullandığı köşe vuruşta Okoh, topu diziyle ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Berabere — UEFA Konferans Ligi Play-off
2
Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-off'unda Samsunspor'u 2-1 Yendi
3
Samsunspor Taraftarları UEFA Avrupa Ligi Heyecanını Samsun'da Dev Ekranda Yaşadı
4
Arca Çorum FK, Sarıyer Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
5
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 berabere kaldı | UEFA Konferans Ligi play-off
6
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off İlk Maçında Panathinaikos'a 2-1 Yenildi
7
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 2-1 Yenildi

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım