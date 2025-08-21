Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Berabere
UEFA Konferans Ligi Play-off Turunda İlk Maç
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre'nin Lausanne takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Maçın Kilit Anları
46. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. İkinci yarıya hızlı başlayan Lausanne'da savunma arkasına koşu yapan Soppy sağdan bindirme yaparak topu içeri çevirdi. Kaleci Ersin'in ayağıyla müdahale ettiği top, Diakite'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
59. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rafa Silva müsait pozisyonda vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
70. dakikada orta sahada Beşiktaş baskısıyla kapılan top sonrası soldan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın içeri çevirdiği topa Abraham bekletmeden vurdu, savunma yatarak gole izin vermedi.
78. dakikada Diakite'nin ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
83. dakikada Lausanne'nin beraberlik golü geldi. Sol taraftan Custodio'nun kullandığı köşe vuruşta Okoh, topu diziyle ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.