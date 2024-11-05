Beşiktaş, Malmö Maçına Hazır

Beşiktaş, Malmö Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında, yarın İsveç temsilcisi Malmö’yü ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını başarıyla tamamladı.
Teknik Direktör Yönetiminde Antrenman
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde düzenlenen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışmalara ısınma hareketleriyle başlanırken, ardından gruplar halinde koşu ve esneme egzersizleri yapıldı.
Taktik Çalışmalar Üzerine Odaklanıldı
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise oyuncuların taktik organizasyonlar üzerinde çalıştığı ifade edildi.
İtalyan Futbolcunun Durumu
Antrenmana katılmayan tek isim ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Ciro Immobile oldu.
Maç Bilgileri
Beşiktaş-Malmö karşılaşması, Tüpraş Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.