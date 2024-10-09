Beşiktaş, Milli Arada Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Milli Maçlar Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarını devam ettiriyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman programı çeşitli aktivitelerle zenginleştirildi.

Antrenman Programı

İlk olarak ısınma koşuları ile başlayan antrenman, ardından futbolcuların pas organizasyonları üzerinde çalışması ile sürdü. Çalışmalar, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlık sürecine devam edecek. Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.