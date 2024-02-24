Beşiktaş o isim için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor

Siyah beyazlı takım kadrosunu güçlendiriyor! O isim için kesenin ağzı açılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İSİM İÇİN KESENİN AĞZI AÇILACAK

Siyah beyazlı takım kadrosunda önemli değişiklikler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Jackson Muleka ile yolların ayrılması bekleniyor. Aboubakar'ın lig bitiminde satılması planlanıyor. Yeni kontrat konusunda da ekibin ortak noktada buluşamadığı ve Cenk Tosun ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Muleka da beklenen performansı gösteremediği için transfer edilecek. Bu sezonu kötü geçirse de önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına önem veren siya beyazlı takım Denis Vavro ve Robin Knoche için maliyet araştırmalarına başladı.





Lig bittiğinde savunmanın bu iki isimle güçlendirilmesi bekleniyor. Menajerlerin de destekleriyle bu iki ismin transferi için yoğun çaba harcanacağı iddia ediliyor. Teknik ekip Santos raporlarına göre bu hatta hamlelerini sürdürecek ve Luuk de Jong için de çalışmalar başlayacak. Golcü isim için bütün şartların zorlanacağı söyleniyor. Jong bu sezonda 35 maça çıktı ve 28 gol, 11 asisti kariyerine yazdırdı. 2025 senesine kadar PSV ile sözleşmesi olan yıldız futbolcu 2 sene önce takıma 3 milyon Euro ile transfer edilmişti ve Barcelona, Newcastle United, Gladbach, Twente takımlarında da forma terletmişti.