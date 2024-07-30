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Beşiktaş, Sakaryaspor'u Hazırlık Maçında 2-1 Yendi

Beşiktaş, Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kazandı. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 20:00
Beşiktaş, Sakaryaspor'u Hazırlık Maçında 2-1 Yendi

Beşiktaş ve Sakaryaspor’un Hazırlık Maçı

Beşiktaş, TFF 1. Lig takımlarından Sakaryaspor ile gerçekleştirdiği hazırlık maçında 2-1 galip geldi.

Maç Detayları

Karşılaşma, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynandı. Beşiktaş, maçta şu oyuncularla mücadele etti: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Mustafa Erhan Hekimoğlu.

İlk Yarı ve Goller

Maçın ilk 45 dakikası 1-1 berabere sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini Jackson Muleka ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydederken, Demir Ege Tıknaz’ın 38. dakikada kendi kalesine attığı gol, Sakaryaspor’un tek sayısını getirdi.

Sonuç

Beşiktaş, hazırlık müsabakasını 2-1'lik skorla tamamlayarak bir galibiyet daha aldı.

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