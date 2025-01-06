Beşiktaş, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Türkiye Kupası Hazırlıklarını Gerçekleştirdi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın Net Global Sivasspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmaları ile başladı.

İdman, top kapma organizasyonları ile devam ederken, son bölümde çift kale taktik maç ile tamamlandı. Beşiktaş, şimdiden maça odaklanmış durumda.

Sivas'a Uçuş Zamanı

Siyah-beyazlı kafile, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma ise saat 19.00'da başlayacak.