Beşiktaş, Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Schalke 04'ten 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı törende 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:23
Genç sağ bek resmen siyah-beyazlı

Beşiktaş Kulübü, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut'u renklerine bağladı. Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı imza töreninde 19 yaşındaki sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Transfer, kısa vadede siyah-beyazlı ekibin savunma rotasyonuna genç bir seçenek eklerken, uzun vadede kulübün gelecek planlarına katkı sağlaması bekleniyor.

