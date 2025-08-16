Beşiktaş, Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Genç sağ bek resmen siyah-beyazlı
Beşiktaş Kulübü, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut'u renklerine bağladı. Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı imza töreninde 19 yaşındaki sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
Transfer, kısa vadede siyah-beyazlı ekibin savunma rotasyonuna genç bir seçenek eklerken, uzun vadede kulübün gelecek planlarına katkı sağlaması bekleniyor.