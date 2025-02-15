Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 21:01
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, Trabzonspor'u Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç, Beşiktaş'ın mücadeleci oyunuyla dikkat çekti.

İlk Gol ve Beraberlik

Karşılaşmanın 53. dakikasında siyah-beyazlılar, Masuaku’nun sol kanattan yaptığı yerden ortasında Rafa Silva ile beraberliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Silva, savunma oyuncularına rağmen sağ köşeye düzgün bir vuruş yaparak skoru 1-1 yaptı.

İkinci Gol ve Beşiktaş'ın Üstünlüğü

65. dakikada Beşiktaş öne geçti. Immobile'nin pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rashica, kale önüne yerden bir orta yaptı. Top, Batagov'un ters dokunuşuyla ağlarla buluşarak durumu 2-1'e getirdi.

Son Anlarda Gelişen Tehlike

72. dakikada, Banza rakip yarı sahanın ortalarında topu önünde buldu. Ceza sahasının birkaç metre dışından sert bir vuruş gerçekleştirdi; ancak meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Maç sonucunda Beşiktaş, 2-1'lik skorla önemli bir galibiyet elde ederek taraftarlarını sevindirdi.

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