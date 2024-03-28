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Beşiktaşlı isimden sevindiren haber geldi

Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi için hazırlıklar devam ederken Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenamanlar başladı. Bunun üzerine yıldız isim için müjdeli haber geldi.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 15:20
Beşiktaşlı isimden sevindiren haber geldi

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile karşılacak Beşiktaş antrenmanlarına başladı. Teknik isim Fernando Santos'un yönetminde yapılan antrenmanla beraber kondisyon taktik çalışmaları gerçekleşti.
beşiktaş
Sakatlıkla mücadele eden Alex Oxlade-Chamberlai bireysel çalışmalarına başladı. Beşiktaşlı ekip yarın saat 16.00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı mücadelesinde yer alacak.

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