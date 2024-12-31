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Beşiktaşlı Serkan Emrecan Terzi Ameliyat Oldu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serkan Emrecan Terzi, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası başarılı bir ameliyat geçirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:44
Beşiktaşlı Serkan Emrecan Terzi Ameliyat Oldu

Serkan Emrecan Terzi Ameliyat Edildi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Serkan Emrecan Terzi, antrenman esnasında geçirdiği talihsiz sakatlık sonrasında ameliyat oldu. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Terzi'nin sağ ayak bileğinde meydana gelen bağ yaralanması nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi müdahale gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Ameliyat Detayları

Açıklamada, Serkan Emrecan Terzi'ye sağlık kurulu başkanı Tekin Kerem Ülkü tarafından ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu işlemi uygulandığı ifade edildi. Ayrıca, futbolcunun rehabilitasyon sürecinin en kısa sürede başlayacağı vurgulandı.

Beşiktaş camiası, Serkan Emrecan Terzi'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve en kısa sürede sahalara dönmesini bekliyor.

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