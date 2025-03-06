Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u 43-33 Yendi

Hentbol Süper Lig'de Brahvevadı Fırtına

Hentbol Erkekler Süper Lig'i 20. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Oynanan mücadeleyi konuk ekip 43-33 gibi net bir skorla kazandı.

Maçın Detayları

Maçın oynandığı Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde, ilk yarıyı 24-15 önde kapatan Beykoz Belediyespor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Trabzon ekibi karşısında sergiledikleri performansla galibiyetlerini perçinleyen Beykoz, salondan 43-33'lük sonuçla ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.