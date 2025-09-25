Beypazarı Ultra Trail 3-4 Ekim'de: 8K, 19K, 39K ve 52K Parkurlar

Etkinlik ve parkur detayları

Ankara'nın tek uluslararası ultra maratonu Beypazarı Ultra Trail, 3-4 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonu, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesinin katkılarıyla Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilecek.

Yarışlar 8K, 19K, 39K ve 52K olmak üzere dört farklı parkurda düzenlenecek.

Sporcular, zorlu tırmanışlar, teknik inişler ve uzun düzlükler eşliğinde hem fiziksel hem de mental dayanıklılıklarını sınayacak.

Bu zorlu parkurlar aynı zamanda katılımcılara, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı'nın eşsiz doğasını ve tarihi dokusunu keşfetme fırsatı sunacak.

Katılımcılar, kayıt ve parkur bilgilerine www.beypazariultra.org adresinden ulaşabilecek.