Bilek Güreşinde Lisanslı Kadın Sporcu Sayısı 5 Bin Eşiğini Aşıyor

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, ülkemizde lisanslı kadın sporcu sayısının 5 bine yaklaştığını müjdeledi. Girgin, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yaptığı açıklamada, "Profesyonel anlamda yaklaşık 5 bin lisanslı kadın sporcumuz var," dedi.

Şampiyonada Kadınların Artan İlgi ve Katılımları

Şampiyonaya katılan yaklaşık 2 bine yakın sporcunun yer aldığını ifade eden Girgin, bu organizasyonla milli takımda yer alacak sporcuların belirlendiğini söyledi. Erkeklerle birlikte kadınların da bu spora ilgi gösterdiğini belirten Girgin, "Son bir yılda kadın sporcuların sayısında %20 oranında bir artış var. Bu sayının gelecek günlerde daha da artacağını düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Okul Sporlarında Bilek Güreşi ve Fitness Yaygınlaşıyor

Girgin, okul sporlarına verdikleri önemle Türkiye genelinde bilek güreşinin yaygınlaşmasını sağladıklarını, ayrıca bilek güreşi ve fitness sporunu okul sporlarına dahil etme planlarının olduğunu belirtti. Toplamda yaklaşık 30 bine yakın lisanslı sporcu sayısına ulaştıklarını ifade eden Girgin, bu sayının gün geçtikçe artacağına dikkat çekti.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası Hazırlıkları

Girgin, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası için eylül ayında milli takım seçmelerinin yapılacağını duyurdu.

Kadın Sporcuların Başarı Hikayeleri

25 yıldır bilek güreşiyle ilgilenen ve Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden Aynur Özdemir, kariyerinde bir dünya beşinciliği ve 15 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu aktardı. Özdemir, "Kadınların başaramayacağı bir şey yok. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. O yüzden çıkın gelin," diyerek kadınlara cesaret verdi.

Şampiyonada Türkiye üçüncüsü olan 14 yaşındaki Ada Durmaz ise 2 yıldır severek yaptığı bu sporda hedefinin Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu belirtti. Durmaz, kadınların bu tür spor organizasyonlarında daha çok yer alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 64 ilden 911 sporcunun katılımıyla Kayseri'de yapıldı.

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 64 ilden 911 sporcunun katılımıyla Kayseri'de yapıldı.