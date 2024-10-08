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BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın Zorlu Maçı

Beşiktaş Fibabanka, Hapoel Shlomo'ya 101-87 yenildi, Avrupa Kupası'nda zorlu bir mücadele yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:56
BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın Zorlu Maçı

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka'nın Mağlubiyeti

Beşiktaş Fibabanka, Sırbistan'da düzenlenen Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta iç saha maçında Hapoel Shlomo ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede sonuç olumsuz: Beşiktaş, Hapoel Shlomo'ya 101-87'lik bir skorla mağlup oldu. Bu sonuç, grup aşamasında Beşiktaş’ın umutlarını zorlaştırdı.

Maç Detayları

Oynanan maçta Beşiktaş, sahada gösterdiği mücadele ile dikkat çekse de, rakibinin güçlü oyununu aşmayı başaramadı. Hapoel Shlomo, maç boyunca etkili bir performans sergileyerek galibiyete uzandı.

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