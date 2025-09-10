Bodrum FK, Adana Demirspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 5. hafta hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü; Eşer ve oyuncular maç hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:42
Bodrum FK, Adana Demirspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Bodrum FK, Adana Demirspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top koruma çalışmaları yapan yeşil-beyazlı ekip, son bölümde taktik çalıştı.

Teknik Direktörün Açıklamaları

Teknik direktör Burhan Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un güçlü bir takım olduğunu söyledi. Eşer, şunları kaydetti:

"Genç ve mücadeleci bir takıma sahipler. Aldıkları sonuçlar kimseyi yanıltmasın. Ligin şampiyonluk adaylarından Erokspor ile berabere kaldılar. Tehlikeli bir rakip. Biz her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz ve tüm konsantrasyonumuzla sahada olacağız. İyi bir ivme yakaladık. Ligin başı değil, sonu önemlidir. İnşallah sezon sonunda da istediğimiz yerde oluruz. Geçen yıl gol yollarında sıkıntılarımız vardı, bu sezon bunu aştığımızı gösteriyoruz. Taraftarımıza güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz."

Oyuncu Görüşleri

Omar İmeri: "O dönemde kiralıktım. Şimdi 1. Lig'de aynı havayı yakaladık. İyi gidiyoruz, ikinci sıradayız. Her maçta kendimizi geliştirerek hocamızın direktifleri doğrultusunda Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz."

Emirhan Arkutcu: "Kendimi geliştirip Avrupa'da ve üst seviyedeki kulüplerde oynamayı hedefliyorum. Takımımız bu sezon çok iyi. Geçen yılın kadrosunun korunması önemli bir avantaj. İnşallah şampiyon oluruz. Benim için oynamak önemli, gole ya da asiste odaklanmıyorum."

Maç Bilgileri

Maç, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın...

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aşırtmalı Aba ve Kısa Şalvar: İlk Dünya Şampiyonaları 2025'te
2
Alkmaar: Hollanda'nın Peynir ve Futbol Merkezi
3
Steve Mandanda Futbolu Bıraktı: Marsilya Efsanesi Emekli Oldu
4
Galatasaray, 13 Eylül'de ikas Eyüpspor Karşılaşması İçin Hazırlanıyor
5
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda Yarı Finalde — 4. Madalya Garantisi
6
ikas Eyüpspor, Polonyalı Orta Saha Mateusz Legowski'yi Transfer Etti
7
Gençlerbirliği, Kevin Csoboth'u 1 yıllığına kiraladı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek