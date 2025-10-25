Bodrum FK - Iğdır FK: Maç Öncesi Hazırlıklar Tam Gaz

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 11. hafta mücadelesi öncesi Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde son antrenmanlarını tamamladı; taraftar desteği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 14:17
Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekip, savunma çalışmaları ve taktik organizasyonlarla idmanı tamamladı.

Teknik Direktör Burhan Eşer'in Değerlendirmesi

Teknik direktör Burhan Eşer, her maça 3 puan için hazırlandıklarını belirterek, ligin uzun bir maraton olduğunu söyledi.

"Hoca değişikliğinden sonra daha dirençli ve tempolu oynuyorlar. Biz de çalışmalarımızı ve analizlerimizi yaptık. Güzel ve keyifli bir maç olacak. Taraftarımızın desteği çok önemli. Çünkü iç sahada taraftarımızla bütünleştiğimizde zor bir takım haline geliyoruz. Konumumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürmek ve haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz."

Kulüp Sözcüsü Yiğit Demir'in Açıklamaları

Kulübün basın sözcüsü Yiğit Demir de iç sahadaki kaybetmeme serisini devam ettirmek istediklerini vurgulayıp, taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Geçen hafta İstanbul'dan lider dönmelerinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Demir, "Bu hafta Iğdır'ı ağırlayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Milli takım arasına kadar liderliğimizi sürdürüp, ondan sonra ivmelenerek Süper Lig'e geri dönmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Karşılaşma: Bodrum FK ile Iğdır FK, yarın saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde devam etti.

