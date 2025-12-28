DOLAR
Boluspor 4-1 Serikspor — Trendyol 1. Lig 19. Hafta

Trendyol 1. Lig 19. haftasında Boluspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda Serikspor’u 4-1 mağlup etti; Serikspor'da Şeref kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:49
Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında oynanan karşılaşmada Boluspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda konuk olduğu Seriksporu 4-1 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

Maç Detayı

Stat: Bandırma 17 Eylül

Skor: Serikspor 1 - 4 Boluspor

Serikspor Kadrosu

Serikspor: Erten Ersu, Bilal Ceylan, Aleksandr Martynov, Gökhan Akkan, Emrecan Terzi (Sertan Taşkın dk. 46), Burak Asan, Kerem Şen, Şahverdi Çetin, Erhan Çelenk, Şeref Özcan, Ilya Sadygov

Yedekler: Ender Güneş, Halim Ayaz Yükseloğlu, Baha Karakaya, Sami Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Sinan Paşalı

Boluspor Kadrosu

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Harun Alpsoy dk. 85), Işık Kaan Arslan (Arda Tuğra Saygı dk. 89), Loic Kouagba, Lucas Lima (Abdulsamet Kırım dk. 85), Devran Şenyurt, Dean Lico, İbrahim Akanbi Rasheed (Arda Usluoğlu dk. 75), Florent Hasani, Doğan Can Davas, Martin Boakye (Barış Alıcı dk. 75)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Alptekin Çaylı, Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Goller ve Kartlar

Goller: A. Martybov (dk. 7), Doğan Can Davas (dk. 35), Hasani (dk. 70) — (Boluspor); Erhan Çelenk (dk. 13) — (Serikspor)

Kırmızı kart: Şeref (dk. 63) — Serikspor

Sarı kartlar: Devran Şenyurt, Rasheed, Doğan Can Davas — (Boluspor)

