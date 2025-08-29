Boluspor, Sağ Bek Abdurrahman Üresin ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan vekili Mustafa Yüksel, takıma genç ve yetenekli bir futbolcu kazandırdıklarını söyledi.

Yüksel, Abdurrahman Üresin'in Bolu'da uzun süre kalacağına inandığını belirterek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor, görüşmeleri tamamlanan oyuncular da kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Maç Hedefi ve Transfer Mesajı

Yüksel, Sakaryaspor ile yarın deplasmanda oynayacakları maça da değinerek, "Maça galibiyet için çıkacağız. Bana göre Sakaryaspor'dan daha iyi oynuyoruz. Onlar da iyi transferler yaptı ama daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Üresin ise Boluspor'a transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Boluspor büyük bir kulüp. Burada elimden geleni yapacağım. İnşallah sakatlıksız, kazasız ve başarılı sezon geçiririz." diye konuştu.

