DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,03 0,24%
ALTIN
4.530,08 -0,5%
BITCOIN
4.503.186,01 2,22%

Boluspor, Sağ Bek Abdurrahman Üresin ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık sözleşme imzaladı; Başkan Vekili Mustafa Yüksel transfer ve Sakaryaspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:50
Boluspor, Sağ Bek Abdurrahman Üresin ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Boluspor, Sağ Bek Abdurrahman Üresin ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan vekili Mustafa Yüksel, takıma genç ve yetenekli bir futbolcu kazandırdıklarını söyledi.

Yüksel, Abdurrahman Üresin'in Bolu'da uzun süre kalacağına inandığını belirterek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor, görüşmeleri tamamlanan oyuncular da kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Maç Hedefi ve Transfer Mesajı

Yüksel, Sakaryaspor ile yarın deplasmanda oynayacakları maça da değinerek, "Maça galibiyet için çıkacağız. Bana göre Sakaryaspor'dan daha iyi oynuyoruz. Onlar da iyi transferler yaptı ama daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Üresin ise Boluspor'a transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Boluspor büyük bir kulüp. Burada elimden geleni yapacağım. İnşallah sakatlıksız, kazasız ve başarılı sezon geçiririz." diye konuştu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık...

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da Başladı
2
EuroBasket 2025: Türkiye 92-78 Çekya — Milliler 2'de 2
3
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya Maçı Hazırlıklarına Başladı
4
Sadettin Saran: Sergio Conceiçao Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Adayı
5
A Milli Erkek Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Çekya'yı 92-78 Yendi
6
Sivasspor, Pendikspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
7
Bocce Türkiye Şampiyonası 2025: Kızlarda Adıyaman, Erkeklerde İstanbul

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı