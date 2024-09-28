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Boluspor'un Galibiyet Serisi Hedefi: Erzurumspor Maçı

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Erzurumspor maçına odaklanıp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:33
Boluspor'un Galibiyet Serisi Hedefi: Erzurumspor Maçı

Boluspor-Manisa FK Maçının Ardından

Bolu'da oynanan Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Boluspor, Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti. Maç sonrasında Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, galibiyet serilerini devam ettirmek ve milli takım arasına 6 puanla girmek istediklerini ifade etti.

Ufuk Kahraman: "Hedefimiz Galibiyet Serisi"

Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Kahraman, rakiplerinin güçlü bir takıma sahip olduğunu belirterek detaylı bir analiz yaptıklarını ve buna göre antrenman programı oluşturduklarını açıkladı. Kahraman, "Manisa'nın çok oyuncu ile hücuma çıktığını biliyorduk, bu yüzden hızlı hücum yapmayı hedefledik." dedi.

Kahraman, takımın başına geldiği günden itibaren en iyi performansı yakalamaya çalıştığını vurgulayarak, "Oyuncularımız ne verirse alıyor ve sahada iyi mücadele ediyor. Erzurum maçı ile galibiyet serisini taşımak istiyoruz." diye ekledi.

Manisa FK Cephesi: Çağdaş Çavuş'un Değerlendirmesi

Manisa FK'nın Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise takımın coşkusunu yeterince gösteremediğini belirtti. "Bu maç, oynamamız gereken en düşük enerjili oyunlardan biriydi. Boluspor'u iyi analiz etmiştik ama pozisyonları değerlendiremeyince mağlup olduk." dedi.

Çavuş, "Son altı haftada yeterli coşku ve motivasyonu sahaya yansıtamadık. Ancak oyuncularım bu durumu çabuk atlatacak ve Gençlerbirliği maçında daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanarak, geri dönüş yapmayı hedeflediklerini belirtti.

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