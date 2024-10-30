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Boluspor'un Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Boluspor, Ümraniyespor maçı için antrenmanlarına devam ederken, teknik direktör Arif Ufuk Kahraman önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:38
Boluspor'un Ümraniyespor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Boluspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor, 1 Kasım Cuma günü sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maçın hazırlıklarını sürdürmekte.

Antrenman Bilgileri

Bolu ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde ısınma hareketleri ile antrenmanına başlayarak istasyon çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Kahraman'dan Açıklamalar

Teknik Direktör Arif Ufuk Kahraman, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ümraniyespor maçına iyi hazırlandık. Çorum maçından sonra içeride elde ettiğimiz 9 puanın yanı sıra, dış sahada 3 beraberliğimiz var. Eğer yukarıda kalmak ve bir hedef oluşturmak istiyorsak, deplasmandaki puanları almak zorundayız" dedi.

Kahraman, son zamanlarda sergiledikleri performansın yeterli olmadığını vurguladı ve "Eksiklerimizin farkındayım. Cuma günü oynayacağımız maçın analizini yaptık. Ümraniyespor'un güçlü ve zayıf yönlerini oyuncularımızla paylaştık. Arka arkaya aldığımız 6 puan bizi üstte tutar ama yeterli değil. İçerideki maçların hepsini kazanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Farklı Hazırlık Süreci

Kahraman, her karşılaşma için farklı bir hazırlık süreci geçtiklerini belirterek, "Bu maçı kazanıp, sonrasında dışarıdaki maça odaklanacağız. Oyuncularımın antrenman performansından oldukça memnunum. Takım olarak Boluspor’u en iyi yere getirmek için birlikte çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 1 Kasım Cuma günü sahasında oynayacağı Central Hospital...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 1 Kasım Cuma günü sahasında oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 1 Kasım Cuma günü sahasında oynayacağı Central Hospital...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 1 Kasım Cuma günü sahasında oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

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