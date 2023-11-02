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Burak Yılmaz o ismi gözden çıkardı: Antalyaspor maçında forma giydirmeyecek

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Burak Yılmaz o ismi gözden çıkardı: Antalyaspor maçında forma giydirmeyecek
Burak Yılmaz kesin kararını verdi! Ante Rebic Antalyaspor karşılaşmasında kadroda olmayacak! Detaylar haberimizde.

Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ante Rebic'i gönülsüz olduğu ve istediğini yapmadığı gerekçesiyle idmandan çıkardı. Teknik Direktör Yılmaz, Antalyaspor maçı için kadrosuna Hırvat oyuncuyu dahil etmeyecek. Tüm detayları haberimizde.

BURAK YILMAZ KARARINI VERDİ

Son dönemde morali bozulan siyah-beyazlılar için yeni bir kriz ortaya çıktı. Antrenmanda teknik direktör Burak'ın, Gaziantep maçı öncesinde, oyuncunun gönülsüz tavrı ve istediğini yapamaması sebebiyle Yılmaz Rebic'i antrenmandan çıkararak kapalı alanda çalışmasını istediği ortaya çıktı. Bu durumun ardından Burak Yılmaz'ın yardımcılığına gelen Hari Vukas, Hırvat oyuncuyla uzun süre görüştü ve tüm sözlere rağmen genç oyuncunun durumunda düzelme olmadı bunun üzerine genç teknik adam bir karar verdi. 

Burak Yılmaz Kararını Verdi

Teknik Direktör Burak Yılmaz, Rebic'in davranışlarına öfkeli ve Hırvat genç oyuncuyu ligin 11. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçta kadrosundan çıkarması bekleniyor. Rebic bu sezon Beşiktaş formasıyla dokuz maçta forma giydi ancak gol atamadı. Hırvat oyuncunun Beşiktaş'la 2025 senesine kadar sözleşmesi bulunmakta.

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