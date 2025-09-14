Bursagücü Para Atletleri Yeni Delhi 2025'te Madalya İçin Hazırlanıyor

Milli Takım, Hindistan'daki Şampiyonaya Kilitlendi

Hamid Haydari, Muhammed Kalvandi ve Muhsin Kaedi, 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Bursa'yı ve Türkiye'yi temsil etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Yarışma Yeni Delhi'de düzenlenecek.

Bursa'daki Atıcılar Atletizm Stadı ve TOHM tesislerinde antrenmanlarını sürdüren sporcuların hedefi, milli formayla madalya kazanıp İstiklal Marşını okutmak.

Başkan Özbağkıran: Hazırlıklar İyi Gitiyor

Bursagücü Spor Kulübü Başkanı Hayrettin Özbağkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada sporcularının çalışmalarını tüm güçleriyle sürdürdüklerini belirtti.

Özbağkıran'ın ifadeleri şöyle:

"Sporcularımızla uzun yıllardır burada çalışıyoruz, kulübümüzün lisanslı sporcuları Muhsin ve Hamid'in 2 Avrupa şampiyonluğu var, Muhammed'in dünya şampiyonlukları ve olimpiyat ikinciliği var."

Özbağkıran hazırlıklarla ilgili ayrıca şunları söyledi:

"Önümüzde Hindistan'da dünya şampiyonası var, 3 sporcumuz ve antrenörümüzle katılacağız. Onların üçünden de mutlaka dereceler bekliyoruz, üçü de şu anda çok iyi durumda, uzun zamandır burada antrenmanlarını yapıyorlar. Antrenmanları güzel geçiyor. Burada TOHM'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz, şu anda iyi durumdalar. İnşallah Hindistan'da da arzu ettiğimiz dereceleri alıp İstiklal Marşımızı okutacağız. Şu anda heyecanlıyız, mutluyuz. Bursagücü Spor Kulübü'nden, Bursa'dan böyle çok değerli sporcuları para atletizm dünya şampiyonasına göndermek bizim için gurur vesilesi."

Sporculardan Destek Mesajları

Muhammed Kalvandi da hedeflerini ve teşekkürlerini paylaştı:

"Umudum orada güzel dereceler elde etmek, madalyalar kazanmak. Federasyon başkanımıza ve kulüp başkanımız Hayrettin beye teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Umudum güzel başarılar elde etmek."

Hamid Haydari ise şampiyonaya hazır olduklarını belirterek madalya hedeflediklerini söyledi.

Bursagücü ve Türkiye, Yeni Delhi'de yapılacak 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda bu üç sporcudan madalya bekliyor.

Bursa'da hazırlıklarını sürdüren engelli milli atletler Hamid Haydari, Muhammed Kalvandi (fotoğrafta) ve Muhsin Kaedi, Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında madalya için yarışacak.