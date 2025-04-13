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Bursaspor Şampiyonluğu Kutluyor: Başkan Çelik ve Vekillerden Övgüler

Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu garantileyerek mutluluk yaşadı. Başkan Çelik ve vekiller kutlama mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:35
Bursaspor Şampiyonluğu Kutluyor: Başkan Çelik ve Vekillerden Övgüler

Bursaspor Şampiyonluğu Kutluyor

Bursaspor Kulübü, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta elde ettiği şampiyonlukla büyük bir sevinç yaşıyor. Kulüp Başkanı Enes Çelik, 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ettiklerini belirterek, takımın başarılarını kutladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluk için destek veren herkese teşekkür ederek, "Şehirdeki bütün ağabeylerimize, yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Takımımıza hayırlı olsun, hak ettik, çok şükür mutlu sona ulaştık" dedi.

TBMM'den Destek Mesajları

Maçı izlemeye gelen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Bursaspor'un başarısından dolayı mutluluğunu dile getirdi. Varank, "Bursaspor daha iyi yerleri hak ediyor. İnşallah hızlı bir biçimde Süper Lig'e doğru tırmanacağız" diye konuştu.

Büyük Zorluklarla Başarıya Ulaşmak

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu belirterek, "Bu şampiyonluk sıradan bir şampiyonluk değil. Bursapor'a gönül veren herkes bugün bayram yapsın, sevinsin" ifadelerini kullandı. Çelik, başarılı bir yönetimin ve birlikteliğin önemini vurguladı.

Bursaspor, bu başarıyı ekonomik zorluklarla mücadele ederek kazanmanın gururunu yaşıyor. Gelecek yıllarda daha büyük başarılar için hedeflerini büyütmeye devam edeceğini belirtti.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir...

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Bursaspor'un kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçı, Bursa'da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanında bulunan otoparkta dev ekrandan takip etti.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir...

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Bursaspor'un kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçı, Bursa'da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanında bulunan otoparkta dev ekrandan takip etti.

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