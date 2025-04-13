Bursaspor, Şampiyonluk Maçına Çıkıyor: Galibiyetle İkinci Lig Yolda!

Bursaspor, Süper Lig şampiyonlarından biri olarak büyük bir başarıya imza atmanın eşiğinde. 13 Nisan Pazar günü, Balıkesir Atatürk Stadyumu'2 hafta kala şampiyonluğu ilan edebilir.

Bursaspor, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı zorluklara rağmen, Türk futboluna damga vurmuş bir kulüp olarak 3. lige kadar gerileme sürecinden başarılı bir şekilde çıkmayı hedefliyor. Son başkanlık seçimlerinde görevi devralan Enes Çelik liderliğinde, birlik ve beraberlik sağlanarak mali krize karşı çeşitli projelerle çözüm bulmaya çalışıldı.

Bu süreçte taraftarının desteğini arkasına alan Bursaspor, çıktığı 27 maçta yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Ligde geriye kalan karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 7 beraberlikle toplamda 64 puan topladı. İç saha maçlarını ortalama 40 bin seyirci önünde oynaması da dikkat çeken bir başarı oldu.

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