Hentbol Süper Lig Haftası: Sonuçlar Açıklandı

Hentbol Süper Lig'de Haftanın Sonuçları
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası ve Kadınlar Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanan maçlarla devam etti.
Erkekler Süper Lig Maç Sonuçları
Güneysu, DEPSAŞ Enerji As'ı 30-41 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı ve maç 28-29 sonuçlandı.
Kadınlar Süper Lig Maç Sonucu
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kırşehir Belediyesispor'u 32-22 ile geçerek sahadan galip ayrıldı.
Hentbol heyecanı, önümüzdeki haftalarda devam edecek ve takımlar bu performanslarıyla üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek.