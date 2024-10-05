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Hentbol Süper Lig Haftası: Sonuçlar Açıklandı

Hentbol Süper Lig'de erkekler 6. hafta, kadınlar 4. hafta maçları oynandı. İşte sonuçlar!

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:23
Hentbol Süper Lig Haftası: Sonuçlar Açıklandı

Hentbol Süper Lig'de Haftanın Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası ve Kadınlar Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanan maçlarla devam etti.

Erkekler Süper Lig Maç Sonuçları

Güneysu, DEPSAŞ Enerji As'ı 30-41 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı ve maç 28-29 sonuçlandı.

Kadınlar Süper Lig Maç Sonucu

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kırşehir Belediyesispor'u 32-22 ile geçerek sahadan galip ayrıldı.

Hentbol heyecanı, önümüzdeki haftalarda devam edecek ve takımlar bu performanslarıyla üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek.

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