Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Turnuvasında İkinci Oldu

Çağla Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'nde İkinci Oldu

Milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, santo Domingo Tenis Turnuvası'nda 2. olarak dikkat çekti. Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tek kadınlar finalinde, ABD'li rakibi Clervie Ngounoue ile karşı karşıya geldi.

Final Maçının Detayları

Dünya sıralamasında 426. sırada bulunan Çağla, bu zorlu mücadele sırasında Ngounoue ile 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle karşılaştı. Finali 2-1 kaybederek organizasyonda ikinci sırayı elde eden Çağla, performansıyla gelecek turnuvalar için umut verici bir gösterim sergiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.