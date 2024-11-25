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Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Turnuvasında İkinci Oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Santo Domingo'daki ITF turnuvasında ABD'li rakibine karşı finalde 2-1 mağlup olarak ikinci oldu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:47
Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Turnuvasında İkinci Oldu

Çağla Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'nde İkinci Oldu

Milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, santo Domingo Tenis Turnuvası'nda 2. olarak dikkat çekti. Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tek kadınlar finalinde, ABD'li rakibi Clervie Ngounoue ile karşı karşıya geldi.

Final Maçının Detayları

Dünya sıralamasında 426. sırada bulunan Çağla, bu zorlu mücadele sırasında Ngounoue ile 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle karşılaştı. Finali 2-1 kaybederek organizasyonda ikinci sırayı elde eden Çağla, performansıyla gelecek turnuvalar için umut verici bir gösterim sergiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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