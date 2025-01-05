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Çanakkale'de Dostluk Maçı: Kepezspor ile Lapta Türk Birliği Berabere Kaldı

Çanakkale'de Kepezspor ve Lapta Türk Birliği Spor arasında dostluk maçı oynandı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:41
Çanakkale'de Dostluk Maçı: Kepezspor ile Lapta Türk Birliği Berabere Kaldı

Kepezspor ve Lapta Türk Birliği Arasında Dostluk Maçı

Çanakkale'de, Kepezspor ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Lapta Türk Birliği Spor arasında bir dostluk maçı gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Kepez Atatürk Stadyumu'nda yapıldı ve keyifli bir atmosferde izleyicilere sunuldu. Maç, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Kepezspor Kulübü Başkanı Azem Ülkü ve Lapta Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Muhittin Kara gibi önemli isimlerin katılımıyla takip edildi.

Maç Öncesi Açıklamalar

Karşılaşma öncesinde konuşan Fatma Demirel, "Kıbrıs havası gibi harika bir hava var bugün. Muhteşem bir maç olacak. İki takım da bizim, dostluk kazansın." şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Maç Sonucu

Takımlar sahaya, "Lapta Türk Birliği-Kepezspor dostluk maçına hoş geldiniz" yazılı pankartla çıkarken, karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Bu dostluk maçı, iki kulüp arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirdi.

Çanakkale'de Kepezspor ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Lapta Türk Birliği Spor...

Çanakkale'de Kepezspor ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Lapta Türk Birliği Spor arasında, Kepez Atatürk Stadyumu'nda dostluk maçı oynandı.

Çanakkale'de Kepezspor ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Lapta Türk Birliği Spor...

Çanakkale'de Kepezspor ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Lapta Türk Birliği Spor arasında, Kepez Atatürk Stadyumu'nda dostluk maçı oynandı.

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