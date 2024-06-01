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Carlo Ancelotti'den Arda Güler hakkında ilginç yorum: "Çocuk gibi görülüyor"

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i çocuk olarak nitelendirdi. Ancelotti, Bellingham ile kıyaslama yaparak milli yıldız hakkında ilginç yorumlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 00:29
Carlo Ancelotti'den Arda Güler hakkında ilginç yorum: "Çocuk gibi görülüyor"

Ancelotti'den Dikkat Çekken Arda Güler Çıkışı

Real Madrid'in dünyaca ünlü teknik direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlediği basın toplantısında Arda Güler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ancelotti, Borussia Dortmund ile oynanacak dev maç öncesinde, genç yetenekler Jude Bellingham ve Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Arda Güler Hala Çocuk Gibi Görülüyor"

Ancelotti, İngiliz yıldız Jude Bellingham'a övgüler yağdırırken, milli futbolcumuz Arda Güler'i de yorumlamaktan geri durmadı. Bellingham'ın olgunluğuna dikkat çeken Ancelotti, "Bellingham çok olgun, çok ciddi, 20 yaşında ama hiç de öyle durmuyor. İnsanlar, Bellingham'ı Arda Güler gibi çocuk olarak görmüyor." ifadelerini kullandı.

Final Heyecanı Wembley'de

Yarın Wembley Stadyumu'nda Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Ancelotti'nin bu yorumları büyük ilgi çekti. İki takımın da güçlü kadroları ve genç yetenekleri ile sahaya çıkacağı final, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Jude Bellingham'a Övgüler

Ancelotti, Bellingham hakkında yaptığı değerlendirmede, genç futbolcunun yaşına rağmen gösterdiği olgunluk ve ciddiyetten övgüyle bahsetti. Bellingham'ın sahada ve saha dışında gösterdiği profesyonellik, Ancelotti'nin gözünde onu Arda Güler'den ayıran en önemli özelliklerden biri olarak öne çıktı.

Arda Güler'in Geleceği Parlak

Ancelotti'nin Arda Güler hakkındaki yorumları, genç futbolcunun yeteneklerinin ve potansiyelinin farkında olunduğunu gösteriyor. Henüz çocuk olarak görülse de Arda Güler'in, Real Madrid gibi büyük bir kulüpte forma giymesi ve Ancelotti gibi bir teknik direktörün dikkatini çekmesi, gelecekte büyük başarılar elde edebileceğinin bir işareti.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ve Jude Bellingham hakkındaki yorumları, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şampiyonlar Ligi finali öncesi yapılan bu değerlendirmeler, genç yeteneklerin sahadaki performanslarını daha da merakla beklememize neden oluyor. Wembley'deki büyük finalde, genç yıldızların nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük bir merak konusu.

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