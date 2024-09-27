Çaykur Rizespor, Deplasmanda Alanyaspor ile Karşılaşıyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Önemli Bir Maç İçin Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç, GAİN Park Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından yönetilecek.

Takım Performansları

Çaykur Rizespor, ligdeki önceki karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplam 4 puan topladı. Öte yandan, Corendon Alanyaspor, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 6 puan elde etti.

İkili Mücadeleler ve Sakatlık Durumu

Rizespor’da sakatlığı bulunan Benhur Keser, bu maçta forma giyemeyecek. İki takım için de kritik bir mücadele olacağı tahmin ediliyor.