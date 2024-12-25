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ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zorlu Maçta Geçti

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut'u 83-82'lik skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 20:07
ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zorlu Maçta Geçti

ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zorlu Maçta Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, evinde Emlak Konut ile karşılaştı. Sıkı geçen mücadelede, ÇBK Mersin, rakibini 83-82’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu zafer, ÇBK Mersin için önemli bir galibiyet olurken, ligdeki hedefleri doğrultusunda da moral kaynağı oldu. Maçın her anı büyük bir çekişmeye sahne olurken, her iki ekip de üstünlük sağlamak için elinden geleni yaptı.

ÇBK Mersin'in bu performansı, taraftarlarına keyif dolu anlar yaşatırken, Emlak Konut ise gelecek maçları için stratejilerini gözden geçirecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Emlak Konut ile karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Natasha Howard (ortada) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Emlak Konut ile karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Natasha Howard (ortada) rakibiyle mücadele etti.

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