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Chelsea, Joao Felix'i Kadrosuna Kattı

Chelsea, Atletico Madrid'den Portekizli forvet Joao Felix ile 7 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:45
Chelsea, Joao Felix'i Kadrosuna Kattı

Chelsea, Joao Felix'i Transfer Etti

İngiltere Premier Lig’in güçlü takımlarından Chelsea, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den 24 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Joao Felix'i kadrosuna kattı. Bu heyecan verici transfer, Chelsea'nin resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu.

Resmi Açıklama

Chelsea'nin yaptığı açıklamada, “Atletico Madrid'den Joao Felix'i kadroumuzda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz,” ifadeleri yer aldı. Felix, Chelsea'ye transfer olmasının sevincini yaşarken, hem kulüp hem de oyuncu için yeni bir dönem başlayacak.

Joao Felix'in Performansı

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 44 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Joao Felix'in, yeni takımında neler yapacağı merakla bekleniyor. Chelsea'nin, genç yeteneğiyle daha güçlü bir hale geleceği düşünülüyor.

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