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Cher Ndour Beşiktaş'ta Şampiyonluk Hedefliyor

Cher Ndour, Beşiktaş'ta şampiyonluk kazanmak istediğini açıkladı. Genç futbolcu, taraftarlarla tarihi statta oynamaktan heyecanlı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:59
Cher Ndour Beşiktaş'ta Şampiyonluk Hedefliyor

Cher Ndour'un Şampiyonluk Hedefi

Beşiktaş'ın yeni transferi, İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour, siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşama arzusunu dile getirdi.

İlk Açıklamalarından

20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ı tutkulu taraftarı için tercih ettiğini ifade etti. Ndour, "Üç yıldır şampiyonluk kazanamadık. Burada şampiyonluk kazanmak harika olur." dedi.

Avrupa Hedefi ve Teknik Direktör Yorumu

Ndour, Avrupa Ligi'nde tur atlayıp iyi bir ivme yakalamayı umduğunu sözlerine ekledi. Orta sahada "8" numara pozisyonunu benimsediğini belirten genç oyuncu, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında da, "Onun oyun anlayışını beğeniyorum. İyi futbol oynatıyor. Ofansif ve pozitif oyun istiyor." ifadesini kullandı.

İdol ve Taraftarla İlgili Düşünceleri

Cher Ndour, mental olarak Cristiano Ronaldo'yu, oyun stili açısından ise Paul Pogba'yı kendisine idol aldığını belirtti. Ayrıca, Tüpraş Stadyumu ve taraftarları hakkında da şunları söyledi:

"Biraz gerginim ama bu olumlu bir gerginlik. Taraftarlarımızın önünde oynamak için çok heyecanlıyım. Umarım ilk maçımızı kazanırız. Burası tarihi bir stat ve burada oynamak harika olacak. Burada olmaktan mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapacağım."

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