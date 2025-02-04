Cizre Belediyespor, Smaçör Ali Candan ile Anlaştı

Cizre Belediyespor, Ali Candan ile Güçleniyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, smaçör Ali Candan ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulübün transfer çalışmalarına devam ettiği bu dönemde, 34 yaşındaki Candan ile sezon sonuna kadar geçici bir transfer sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Cizre Belediyespor tarafından yapılan açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadesi yer aldı. Bu transferin, takımın performansı açısından büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.