Cizre Belediyespor, Yeni Oyuncular ile Güçlendi

Cizre Belediyespor'un Yeni Transferleri

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni isimlerle anlaşma sağladı.

Yeni İsimler: Atakan Topal ve Osmany Uriarte Mestre

Cizre Belediyespor, orta oyuncu Atakan Topal ve smaçör Osmany Uriarte Mestre ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor formasını giyen 24 yaşındaki Atakan Topal, ayrıca 29 yaşındaki Osmany Uriarte Mestre'nin ise Alanya Belediyespor kadrosunda yer aldığı belirtildi.

Her iki oyuncuyla da birer yıllık anlaşma yapıldığı kaydedildi. Bu transferler, Cizre Belediyespor'un hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.