Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 Yendi

Enes Keskin'in 38. dakikadaki golü galibiyeti getirdi

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Regnum Carya Sahası'nda oynanan karşılaşmada maçın 38. dakikasında Enes Keskin skoru belirleyen golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takım da gol bulamadı ve Corendon Alanyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Hazırlık maçında elde edilen bu sonuç, Alanyaspor için olumlu bir prova niteliği taşıdı.

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.