DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.540.434,62 1,16%

Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 Yendi

Corendon Alanyaspor, Regnum Carya Sahası'ndaki hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor'u Enes Keskin'in 38. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 21:36
Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 Yendi

Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 Yendi

Enes Keskin'in 38. dakikadaki golü galibiyeti getirdi

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Regnum Carya Sahası'nda oynanan karşılaşmada maçın 38. dakikasında Enes Keskin skoru belirleyen golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takım da gol bulamadı ve Corendon Alanyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Hazırlık maçında elde edilen bu sonuç, Alanyaspor için olumlu bir prova niteliği taşıdı.

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı
2
Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
3
Kocaelispor Hrvoje Smolcic'i 2025-2026 Sezonuna Kadar Kiraladı
4
Türkiye-İspanya Maçı: Sınırlı İade Biletleri Yarın Satışta
5
Balatonfüredi KSE, Beykoz Belediyespor'u 42-18 Yendi
6
Trabzonspor, Fenerbahçe Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü
7
Beşiktaş, 13 Eylül RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı