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Corendon Alanyaspor'un Maç Sonrası Üzüntüsü: Fatih Tekke Açıklamalarda Bulundu

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Başakşehir karşısında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:18
Corendon Alanyaspor'un Maç Sonrası Üzüntüsü: Fatih Tekke Açıklamalarda Bulundu

Corendon Alanyaspor'un Maç Sonrasında Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda RAMS Başakşehir karşısında 4-2'lik bir mağlubiyet aldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kaybettikleri için üzüntü duyduklarını belirtti.

İyi Hazırlanan Bir Maçtı

Tekke, maçın iyi hazırlandıkları bir karşılaşma olduğunu dile getirerek, "Üzüldüğümüz bir maç, kesinlikle üç puanı hak ettiğimiz bir maçtı," dedi.

Maçta Kritik Anlar

Hücum oyuncularının maç boyunca etkili bir ön alan baskısı yaptığını vurgulayan Tekke, "Rakip ilk yarı boyunca 1-2 kez çıktı, set hücumu yemedik. Ancak, ayağımızdaki 4 top kalemizde absürt diyebileceğimiz gollerle bizi cezalandırdı," şeklinde konuştu.

Sakatlıklar Maçın Seyrini Değiştirdi

Oyun içerisinde belirli kırılma anlarının yaşandığını da ekleyen Tekke, "2-1'den sonra yakaladığımız net pozisyon ve zorunlu olarak yaşadığımız sakatlıklar maçı etkiledi. 2-2 iken oyun üstünlüğü bizdeydi, fakat sakat oyuncu değişikliğimiz olmadı ve bu süreçte iki gol yedik. Bu kadar basit goller yememeliyiz," ifadelerini kullandı.

Mücadele ve Gelecek Umutları

Son olarak, "Oyuncularımın gösterdiği mücadele takdire şayandı. Ancak sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Sakatlarımızın durumu umarım ciddi değildir. Bugünün sonucu, yapamadığımız değişikliklerle maçı kaybettiğimizdir," diyerek sözlerini tamamladı.

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