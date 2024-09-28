Corendon Alanyaspor'un Zorlu Zaferi: Fatih Tekke ve İlhan Palut'un Görüşleri

Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u Yendi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Fatih Tekke'nin Açıklamaları

Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, "3 puan bizim için çok sevindirici" dedi. Maçın zorluğunun sonuna kadar hissedildiğini belirten Tekke, "Maça baskılı başladık ve ilk yarıda golü bulduk. Ancak, sonrasında istemediğim bir biçimde 5-4-1 dizilişine geçerek rakibe avantaj sunduk. İyi fırsatlar yakalayacağımızı düşünmüştük ama bunları değerlendiremedik." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda ön alan baskısına devam ettiklerini ve rakiplerinin etkili olamadığını ifade eden Tekke, "1-0'lık skoru korumak konusunda başarımızı sürdürdük. 3 maçtır gol yememek olumlu bir gelişme. Pas oyununu oynamaya çalışıyoruz ve bunu sürekli geliştirmeliyiz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 3 puan bizim için çok değerli." diye ekledi. Tekke, ayrıca milli takım arasının ardından daha iyi bir performans sergileyeceklerini umduğunu da dile getirdi.

İlhan Palut'un Değerlendirmesi

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut ise, Alanyaspor'u tebrik ederek, "Beraber kalabileceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz, çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor GAİN Park Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor GAİN Park Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.