Çorluspor 1947, Alanya 1221'i 3-2 Geçti

Nesine 3. Lig 3. Grup 12. Hafta Maçı

Çorluspor 1947, Nesine 3. Lig 3. Grup'un 12. hafta erteleme maçında Alanya 1221 ile karşı karşıya geldi. Çorlu'daki General Basri Saran Stadı'nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, güçlü bir performans sergileyerek maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Çorluspor'un Başarılı Performansı

Bu galibiyetle birlikte Çorluspor 1947, bu sezonki 8. galibiyetini almış oldu ve toplam puanını 27'ye çıkardı. Takım, ligdeki iddiasını sürdürüyor.

Alanya 1221'in Durumu

Alanya temsilcisi ise bu maçla birlikte 6. kez mağlup olarak ligdeki puanını 17'de tutmakta. Bu sonuç, Alanya 1221 için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Çorluspor 1947'nin galibiyeti, takımın ligdeki yükselişini devam ettirdiğini gösteriyor.