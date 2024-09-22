Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları Gerçekleşti

Çorum'da Offroad Heyecanı

2. Geleneksel Offroad Oyunları, Çorum'un eski Çimento Fabrikası arazisinde, Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi. Etkinliğe, Türkiye'nin 50 farklı ilinden 58 kulüp ve dernekten toplamda 65 araç katıldı.

Zorlu Parkurda Mücadele

Yoğun yağışlar nedeniyle çamurla kaplanan parkurda sürücüler, zorlu anlar yaşadı. Yarışmayı izlemek için alanı dolduran vatandaşlar, heyecan dolu anlara tanıklık etti.

Gelecek Yıllar İçin Planlar

Serdar Güccan, Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl etkinliğe 50 ilden offroad aracının katıldığını belirtti. Güccan, farklı parkurlarda gerçekleştirilecek bu tür etkinlikleri gelecek yıllarda da devam ettirmeyi planladıklarını ifade etti.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.

Çorum'da 2. Geleneksel Offroad Oyunları yapıldı. Çorum Belediyesi ve Çorum Offroad Tim Arama ve Kurtarma Derneğince eski Çimento Fabrikası arazisinde düzenlenen etkinliğe 50 farklı ilden, 58 kulüp ve dernekten 65 araç katıldı.